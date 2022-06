ACQUI TERME - Dopo le dichiarazioni del candidato sindaco Alessio Barosio sul possibile ruolo di "facilitatore" per cui si è reso disponibile il generale Umberto Rapetto in caso di vittoria della coalizione civica guidata da Danilo Rapetti, ora arriva pronta la replica dello stesso ex sindaco: «Attribuire una patente preventiva di potenziale faccendiere a un ruolo previsto come catalizzatore di investimenti nella trasparenza per la crescita di Acqui Terme, ruolo che oltretutto sarebbe ricoperto da una figura di assoluta e specchiata onestà quale quella del generale Umberto Rapetto, non so se sia più lunare o grottesco», sottolinea Rapetti.

«La carriera straordinaria del Generale proprio in tema di competenza e legalità parla da sola. Mi permetto di suggerire in amicizia ad Alessio Barosio - conclude l'ex sindaco - di ponderare con più attenzione le dichiarazioni che credo gli vengano suggerite e di parlare di Acqui e di amministrazione e non di pre-giudizi intempestivi e fuori luogo».