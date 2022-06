Yo Yo Mundi e Daniela Tusa, il reading-concerto 'Ri-Costituente'

CARTOSIO - Domani, venerdì 3, gli Yo Yo Mundi insieme a Daniela Tusa introdurranno il festival 'Ri-Costituente' in programma il giorno dopo, sabato 4, con un reading-concerto intitolato: "Suona e canta la Costituzione del 2050". Gli articoli della Costituzione del 2050, scritti da giovani ragazze e ragazzi, si intrecceranno alle canzoni degli Yo Yo, con l’attrice Daniela Tusa che ne interpreterà alcuni cullata dal commento sonoro della band monferrina. Un evento speciale e davvero Ri-Costituente, nel paese natale di Umberto Terracini. Gli Yo Yo Mundi ritornano a Cartosio dopo lo straordinario concerto del 2019, in occasione del festival dedicato alla cittadinanza nel mondo digitale. Appuntamento in piazza Terracini alle 20.45.