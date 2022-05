Comunali: quattro liste per Franca Roso, i nomi dei candidati

ACQUI TERME - Sabato 28, in piazza Italia, il candidato sindaco Franca Roso ha presentato agli acquesi la squadra di candidati consiglieri con la quale vorrebbe trasformare Acqui in una "città del Benessere". «Il vero e unico centrodestra siamo noi!» ha rivendicato la candidata dal palco, sottolineare la coesione di Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia, a cui si aggiunge la lista civica ‘Uniti per Acqui’. Alla presentazione era presenti gli onorevoli Riccardo Molinari e Paolo Zangrillo, il coordinatore regionale FdI Fabrizio Comba, l’assessore regionale Marco Protopapa, il sindaco di Casale Federico Riboldi e i coordinatori provinciali e cittadini Ugo Cavallera, Daniele Poggio, Adolfo Carozzi, Marco Cerini e Claudio Bonante. Unanime la voce: «Cambiare si può, insieme e con Franca Roso sindaco».

Quattro le liste a sostegno della suo corsa a Palazzo Levi. «Uno spaccato della società acquese – ha precisato Franca Roso – Persone con competenze ed esperienze diverse, pronte a mettersi a disposizione della collettività in un costante e positivo confronto». Ecco i nomi dei candidati consiglieri:

Forza Italia: Adolfo Francesco Carozzi (capolista), Franca Arcerito, Franco Camoirano, Annamaria Campanella, Elena Cantarella, Daniel Matteo Incandela, Filippo Lingeri, Angelo Lobello Griffo, Serena Marengo, Antonio Marco Marramao, Laura Moretti, Claudio Mungo, Francesco Occhipinti, Eleonora Perolini, Domenica Posca detta Mimma, Luciano Rapetti.

Lega: Marco Cerini (capolista), Mattia Francesco Arditi, Giuseppe Bianchin, Karim Boukhaita detto Karim, Sabrina Cerutti, Cristina Coretto, Fabio Dragone, Emilio Forlini, Fabiana Ghione, Luciana Eugenia Montaldi, Consuelo Maria Luna Morganti, Angelo Olivieri, Ester Susanna Pironti, Manuela Rovera, Dhurata Ruci, Mauro Sirito.

Fratelli d’Italia: Carlo Sburlati (capolista), Andrea Vincenzo Alpa, Enzo Baiardo, Gianfranco Lorenzo Baldi, Fabio Bazzano, Maria Stefanina Bergesio, Luigi Biggio, Aura Marcela Boeru, Ilaria Botteon, Daniele Carbone, Mario Carvelli, Laura Congiu, Samantha Melanie Garcia, Pierluigi Giordano, Isabella Pileri, Anna Traverso.

Uniti per Acqui: Simona Ferraris (capolista), Giuseppe Bussi, Ignazio Cherchi, Alex Chiarelli, Vittoria Grillo, Nicolò Lo Presti, Gabriella Rosanna Martini, Sophie Beatrice Jolanda Morganti, Delia Lucia Petac, Fulvio Riboldi, Francesco Rossello, Alesso Spina.