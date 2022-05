Con il "treno delle vigne" Asti e Acqui collegate anche nei weekend

ACQUI TERME - Un "treno delle vigne", che parte da Asti e arriva ad Acqui Terme percorrendo le colline e i paesaggi dei vini doc del Monferrato, Patrimonio dell'Unesco. Un'iniziativa nata dalla collaborazione tra l’Associazione Produttori del Vino Biologico e gli assessorati ai Trasporti della Regione Piemonte e al Turismo del Comune di Asti, con il coinvolgimento di Comuni, i Consorzi del Barbera d’Asti, Moscato d’Asti e Brachetto d’Acqui, guide e accompagnatori turistici, attività economiche, Atl e Strada del Vino Astesana.

Alla linea, già attiva durante la settimana con diverse corse a collegare le due città, va ad aggiungersi una corsa in più attiva di sabato e domenica per quattro settimane a partire da sabato 21 maggio e fino a domenica 12 giugno. Partenza da Asti alle 11.20, arrivo un'ora dopo ad Acqui Terme. Il treno del ritorno partirà dalla stazione della città termale alle 16.40.

I turisti potranno scendere nelle stazioni di Mongardino, Vigliano d’Asti, Montegrosso, Agliano-Castelnuovo Calcea, Nizza Monferrato, Bazzana, Mombaruzzo, Alice Bel Colle e Acqui Terme, per visitare in tutta comodità le cantine locali i centri storici e le strutture ricettive dei vari paesi attraversati, nell'ottica di un turismo slow ed eco-sostenibile.