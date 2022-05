Pater e sindacati, altro rinvio: domani si decide sulle Terme

ACQUI TERME - Slitta di un altro giorno la trattativa avviata nel pomeriggio di giovedì 26 tra i sindacati, la Regione e la proprietà di Terme di Acqui spa. Dopo 12 ore di confronto rimarrebbero ancora da definire alcuni dettagli in merito alle proposte messe sul piatto dall'ente regionale e dai sindacati. Pur mantenendo ancora riserbo, tra i segretari provinciali di FilCams, Fisascat e UilTucs traspare cauto ottimismo. La sensazione è che gli spiragli per una possibile riapertura degli stabilimenti termali entro i prossimi due mesi si facciano via via più concreti. Domani, sabato 28, alle 11 è previsto un nuovo (e a questo decisivo) incontro.