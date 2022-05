'Giro delle 5 Chiese': domenica mattina camminata di 12 km

BISTAGNO - L’anno scorso sono state 180 le iscrizioni, per un totale di 750 euro. Quest’anno l’obiettivo del sindaco Roberto Vallegra è fare ancora meglio. Domenica 29 è in programma la seconda edizione del ‘Giro delle 5 Chiese’ di Bistagno, camminata di 12,5 km per riscoprire il patrimonio artistico-religioso del paese. Ritrovo e iscrizione alle 8 in largo San Giovanni, da dove alle 9 partirà il tour: si comincia dalla Chiesa di San Giovanni Battista, poi in ordine Chiesa di San Rocco, Pieve dell’Assunta, Sant’Ambrogio e San Paolo. Punto ristoro nel piazzale della Chiesa di frazione Roncogennaro con prodotti enogastronomici locali.