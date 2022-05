Domenica 'Camminata dei calanchi' sul percorso del Cai

MONTECHIARO D'ACQUI - Sarà una giornata impegnativa ma decisamente salutare per la forma fisica: 16 km il percorso più breve, per 5 ore di camminata, 22 km quello più lungo per relative 7 ore a piedi lungo il percorso Cai 573. Domani, domenica 22, a Montechiaro d'Acqui è in programma la 'Camminata dei calanchi', organizzata dalla Polisportiva Montechiaro, dal Cai di Acqui in collaborazione con il Comune di Montechiaro.

Inscrizioni dalle 7.30 alle 8.30 al campo sportivo della Polisportiva Montechiaro Piana. Il percorso è segnalato da paline e segnavia di colore bianco-rosso. Gli organizzatori consigliano un abbigliamento adatto al trekking (presente anche un guardo da attraversare nel torrente Torbido) e un ricambio di calzature da indossare al termine della camminata come misura preventiva a causa dell'emergenza Peste Suina. Saranno presenti punti ristoro e assistenza lungo il sentiero. All'arrivo (entro le 16) pranzo al sacco offerto dalla Polisportiva Montechiaro.

Informazioni ai numeri: 339 3830219 - 339 4944456 - 340 0001700