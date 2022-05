Monferrato Classica: vigne e vibrazioni sonore

Alessandria, Acqui Terme, Casale e Nizza Monferrato sono le quattro città che dall'8 giugno fino al 4 settembre, si trasformeranno in un palcoscenico naturale per un fitto cartellone di musica classica diffusa. Monferrato Classica, un'impronta digitale sul nostro patrimonio Unesco che si trasforma in pentagramma. Il direttore artistico del festival, il violinista Alex Leon, annuncia le novità della seconda edizione.