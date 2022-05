Freestyle Show con Vanni Oddera: un successo commovente

SPIGNO MONFERRATO - Un evento che è riuscito a chiamare a raccolta nel piccolo comune di Spigno Monferrato più di mille persone, «forse quasi 2mila», sottolineano dalla locale Pro Loco. «Non abbiamo il dato preciso, a ogni modo la partecipazione è stata davvero impressionante. Siamo estremamente soddisfatti», aggiunge il presidente Angelo Rubba. Venerdì 13 lo sferisterio di Spigno è stato invaso per l'intera giornata da un brulicare di persone in occasione del 'Freestyle Show' organizzato dalla Pro Loco e dal Comune: ospite d’eccezione l’acrobata del motocross Vanni Oddera, con il suo progetto di mototerapia per ragazzi disabili.

"Momenti davvero emozionanti"

«Al mattino la giornata è stata dedicata alle scuole - spiega Rubba - con gli studenti del Comprensivo che hanno potuto ammirare lo spettacolo e i salti mozzafiato del team di Oddera. Al pomeriggio, invece, protagonisti i bambini e i ragazzi dell'Anffas, che in sella alla moto di Oddera hanno potuto trascorre qualche momento di gioia e serenità. Vedere la felicità sui loro volti è stato davvero commovente. In tanti avevano le lacrime agli occhi..».

Non solo moto e acrobazie, pero. Perché allo Sferisterio erano presenti anche il gruppo cinofilo di Acqui Terme, le auto da rally su cui bambini e ragazzi diversamente abili hanno potuto fare un giro e un esperto falconiere. «Stiamo definendo il ricavato della giornata al netto dello spese di organizzazione. Quello che avanza che devoluto per intero in beneficenza», assicura Angelo Rubba.