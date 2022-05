Novese rimontata e battuta. Tutti i finali

Emozioni, conferme, ma anche sorprese difficili da pronosticare alla vigilia. E' stata un'altra domenica ricchissima di spunti a livello di calcio dilettantistico: ripercorriamola passando come sempre in rassegna le varie categorie.

In serie D ultima giornata di stagione regolare e missione compiuta per il Casale, che pareggiando 1-1 contro il Ligorna chiude ufficialmente al terzo posto e si guadagna il diritto a giocare in casa la semifinale playoff contro Varese. Niente spareggi, invece, per Hsl Derthona, battuto 3-1 a Novara. Il torneo dei ragazzi di Zichella si conclude qui.

Casale, la serie continua. Ora playoff con Varese Con il Ligorna 1-1, per confermare il terzo posto. A segno Gatto e Donaggio

Hsl abbattuto da Vuthaj, i playoff sfumano all'ultimo Tripletta dell'attaccante albanese che chiude con 36 centri complessivi, la vittoria del Bra esclude i Leoni dalla postseason

RISULTATI, MARCATORI, CLASSIFICHE: CLICCA QUI

In Promozione la Luese Cristo pareggia 2-2 a Valenza e allunga sulla Novese, rimontata e battuta a Ovada. Ora però l'insidia principale è rappresentata dalla Pro Villafranca, corsara 2-1 a Santostefano e distante una sola lunghezza. Vince ancora la PastorStay (Perotti è a due punti dal primo posto), l'Asca batte Bacigalupo grazie a Battistella e si salva matemanticamente, bene anche l'Arquatese, che sbriga la pratica Mirafiori.

L'Ovadese stende la Novese con i giovani del vivaio Le reti di Barletto e Cannonero per la vittoria in rimonta

Prima Categoria: il Felizzano pareggia 2-2 contro il Solero e si fa superare dallo Spartak San Damiano, nuova capolista. Domenica al 'Penno' c'è lo scontro diretto e i ragazzi di Musso sperano di tornare subito in testa. Canelli batte 3-0 Don Bosco Asti, con identico punteggio l'Aurora Canottieri espugna Cassano, mentre in chiave salvezza è pesantissimo il successo del Monferrato (2-0 contro Tassarolo).

In Seconda Categoria vincono sia Atletico Acqui (2-0 a Predosa), che Sale, capace di superare in rimonta il Villaromagnano. 4-1 della Viguzzolese ai danni della Fortitudo, Libarna e Castelnuovo dividono la posta.

Infine la Terza Categoria: Fortuna Melior chiama (3-1 su Pizzeria Merella Beach) e Vignolese risponde, 2-1 contro Garbagna. 3-3 tra Boys Calcio e Junior Asca, vince 2-0 Valmadonna San Michele sul terreno della Don Bosco.