Volpe cade nel depuratore: salvata dai tecnici di Amag

Brutta avventura per una volpe caduta in una vasca di trattamento fanghi del depuratore di Acqui Terme e trovata dal personale di Amag Reti Idriche nella mattinata di venerdì 13 maggio.

L’azienda si è immediatamente attivata per trarre in salvo l’animale dalla vasca, profonda oltre tre metri, e dopo alcuni tentativi i tecnici hanno trovato una soluzione costruendo una piccola gabbia e riuscendo a farvi entrare la volpe. Una volta riportato al piano campagna l’animale è stato ripulito e rinfrescato e rimessa in libertà.

"Un plauso ai tecnici del reparto depurazione di Acqui Terme - sottolinea l’amministratore unico di Amag Reti Idriche - Hanno trovato la soluzione per salvare questo sfortunato animale da morte certa”.