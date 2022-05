Torna 'Flowers & Food': un weekend da "pollice verde"

ACQUI TERME - Dopo due anni di stop a causa dell'emergenza pandemica ritorna “Flowers & Food”, la manifestazione che prima del Covid era solita colorare Acqui Terme con tante proposte floreali e abbellire case, terrazzi e giardini. Un appuntamento fisso e atteso nel calendario delle mostre mercato di giardinaggio italiane.

Nella città termale è in programma un fine settimana di kermesse, in cui troveranno posto gli espositori di piante, fiori, oggettistica per il giardino e per la vita all’aria aperta, prodotti artigianali nuovi e curiosi. L’evento si svolgerà per due giorni, sabato 21 e domenica 22 maggio nel cuore del centro urbano, coinvolgendo Piazza Italia e corso Bagni con momenti di condivisione e divulgazione sul mondo della floricoltura, della cura di giardini e della coltivazione di piante. Una festa per gli appassionati del verde, del vivere sano e della vita all’aria aperta.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare l’Ufficio Turismo del Comune di Acqui Terme al numero 0144.770274 oppure scrivendo a turismo@comune.acquiterme.al. it.