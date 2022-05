Domenica a Denice "Sagra delle bugie" con raviolata non-stop

DENICE - Dalle 12 alle 18 di domenica 15 nella struttura castello-torre di Denice andrà in scena la Sagra delle Bugie, organizzata dalla locale Pro Loco e dall'amministrazione comunale, alla quale andrà ad aggiungersi una raviolata-non stop con servizio take away o da asporto. Intrattenimento musicale con "I bamba".

A cornice della Sagra ‘Camminata ecologica’ di 11 km lungo le strade collinari di Denice. Iscrizioni dalle 8 alle 9.30, con quota di 10 euro comprensiva di piatto di ravioli (bevande escluse). Il percorso sarà segnalato con un nastro bianco e rosso. Per maggiori info chiamare i numeri 338 1063338 o 335 7714183.