'Borghi Aperti' a Terzo e Monastero: tra visite guidate e rievocazioni

ACQUI TERME - Un'occasione per conoscere e apprezzare le meraviglie (spesso da riscoprire) dei borghi medievali dell'Acquese. Domenica 15 a corollario dell'iniziativa 'Castelli Aperti', i Comuni di Terzo e Monastero Bormida organizzano 'Borghi aperti'.

A Terzo, dalle 15 alle 19, sarà possibile partecipare a una serie di visite guidate gratuite ai monumenti principali del paese: la Torre medievale, grazie a una comoda scalinata in ferro accessibile fino alla cima, da cui si gode uno straordinario panorama; l’Oratorio di Sant’Antonio Abate, antico edificio situato a strapiombo sulle rocche di Terzo, sede della Confraternita; la Chiesa parrocchiale di San Maurizio, che conserva un pregiato organo ottocentesco.

Un mercatino di prodotti tipici locali, d’arte e di artigianato animerà le vie e i cortili del centro storico. La Biblioteca Poetica “Guido Gozzano” di Terzo, in collaborazione con alcuni studenti del Liceo Classico di Acqui Terme, curerà una lettura di poesie. Si potranno inoltre rivivere le antiche atmosfere medievali grazie ad un gruppo storico che si esibirà nel borgo e presso la torre. Alle 18 aperitivo in musica nell’Arena comunale con “Karol and the girls”.

A Monastero Bormida le visite guidate saranno suddivise in fasce orarie: 11, 15, 16, 17 e 18. I visitatori potranno scoprire le molteplici trasformazioni subite nel corso dei secoli dall’originario monastero benedettino, ammirare il Ponte Romanico sul fiume Bormida, la Chiesa Parrocchiale dedicata a Santa Giulia e il Mulino Polleri, del 1600, dove sono visibili gli antichi macchinari per la macinazione dei cereali e dove ora ha sede la Casa delle Sementi. Sarà presente anche un mercatino di prodotti tipici con degustazioni e un punto di informazioni turistiche.

Al termine della visita delle 11 e delle 18, aperitivo in una delle stanze più suggestive del castello. Disponibili su prenotazione i cestini picnic di 'Langamylove' (al numero 333 3191536).

Per maggiori informazioni contattare il Comune di Terzo ai numeri 0144 594264 o 334 1028294, oppure il Comune di Monastero Bormida al numero 0144 88012.