Distretto Sanitario: Antonio Parisi nuovo direttore

OVADA - Il dottor Antonio Parisi, 65 anni, è il nuovo direttore del Distretto ASL AL di Acqui e Ovada. Raccoglie il testimone da Claudio Sasso che nel settembre 2021 si trasferì alla direzione dell'azienda sanitaria di Biella. Laureato in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Genova ha conseguito un Master di II° livello in “Management delle aziende sanitarie” presso il Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università di Pisa. Direttore del Distretto di Asti, sempre per ASL AT dal 2008 è stato responsabile della Struttura Organizzativa Semplice di Diagnostica e Telemedicina per le Case della Salute e responsabile della Struttura di Coordinamento Clinico ed organizzativo.