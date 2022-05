Lotto fortunato: la Dea Bendata bacia Casale (e Acqui Terme)

CASALE - La fortuna bacia la provincia di Alessandria e in particolare Casale. Tre vittorie in Regione nell'ultima estrazione del Lotto, per un totale di 47.500 euro di premi.

La più alta ha premiato un giocatore di Casale Monferrato che ha vinto 23.750 euro grazie a tre ambi e un terno mentre un'altra è stata centrata a Acqui Terme dove un giocatore ha portato a casa 14 mila euro.