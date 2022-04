'Camminata di primavera' sui colli alicesi, con pranzo campagnolo

ALICE BEL COLLE - Lunedì 25 la Pro Loco di Alice Bel Colle in collaborazione con il Comune organizza la 'Camminata di Primavera', un percorso su asfalto di 7,5 km. Le iscrizioni in piazza Guacchione alle 9.30 con partenza mezzora più tardi. Per gli adulti, la quota di 15 euro è comprensiva di iscrizione alla camminata, 'pranzo campagnolo' e ristori lungo in percorso. Per i bambini sotto gli 8 anni la quota è di 5 euro. È anche possibile partecipare alla sola camminata con ristori al costo di soli 5 euro (gratis per i bambini sotto gli 8 anni). L'organizzazione ha previsto la possibilità di terminare la camminata in qualsiasi momento con ritorno in piazza Guacchione in pulmino.

Al termine della camminata, il menù del 'pranzo campagnolo' prevede affettati misti, capricciosa, falda di peperone con acciuga, "sua maestà il minestrone", dolce, acqui, vino e caffè. Per i gruppi è gradita la prenotazione chiamando i numeri 329 9094728 oppure 331 3745075. In caso di maltempo la camminata verrà annullata.