Anpi e Libera, omaggio a Letizia Battaglia. Domenica fiaccolata resistente

ACQUI TERME - Ad Acqui Terme, domenica 24 alle 17,30 omaggio a Letizia Battaglia a Palazzo Robellini, relatori Paola Sultana, referente provinciale di Libera, ed Erik Negro, vice presidente dell'Anpi - Sezione Pietro Minetti 'Mancini'.

Alle 21,30 fiaccolata della Resistenza con partenza da piazza San Francesco. Al termine, canti partigiani in piazza Italia.

Lunedì 25 le celebrazioni per il giorno della Liberazione prenderanno il via alle 9,15 con la messa nella chiesa di San Francesco, da dove, alle 10, partirà il corteo celebrativo. Punto d’arrivo finale nello spazio antistante al Liceo Classico 'Parodi' dove parlerà Carlo Ghezzi, vicepresidente nazionale dell’Anpi.

Questa sera, venerdì 22, al Circolo Galliano a partire dalle 21 l'Anpi - sezione Pietro Minetti 'Mancini' di Acqui Terme organizza il "Cineforum Resistente '22 - La terra, la guerra, questioni private", dedicato a Beppe Fenoglio. "Una programmazione a tema - in una sola serata - che ci porterà negli archivi della sua Langa, attraverso parole, suoni e immagini che si intersecano con la lotta di Liberazione. Un evento sulla strada verso il 25 Aprile", scrivono gli organizzatori.