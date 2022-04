Act Consumatori su serata 'Giorni Divini': "Vogliamo approfondire"

ACQUI TERME - Sulla 'querelle' Comune di Acqui-Giorni Divini interviene anche l'associazione Act Consumatori. Tramite un comunicato Act fa sapere che intende approfondire la questione: «Riteniamo che quanto accaduto in occasione dell'evento organizzato dal locale 'Giorni Divini' sia meritevole di attenzione e di approfondimento in quanto i diritti dei lavoratori e dei cittadini potrebbero non essere stati tutelati. La nostra associazione sta raccogliendo le informazioni necessarie per una attenta analisi e per valutare se su tutti i fronti si è agito nel rispetto delle normative vigenti, nella tutela dei lavoratori e dei cittadini». L'episodio in questione è riferito alla serata evento di sabato 16, organizzata da Enea Daniele, gestore del locale 'Giorni Divini', per l'inaugurazione della stagione lavorativa a cui hanno partecipato anche i dj delle 'Zoo di 105'. Nel corso dell'evento, intorno alle 23, sono intervenute le forze dell'ordine per far cessare la musica entro l'orario concordato dall'organizzatore con l'amministrazione comunale. Il fatto ha sollevato polemiche e reazioni, pro e contro ambo le parti.