Spigno: 'Camminata di Pasquetta' con pranzo in musica a Villa Tassara

SPIGNO MONFERRATO - Una Pasquetta all'insegna dello star bene e dei piacere del palato da gustare in compagnia. Lunedì 18 la Pro Loco di Spigno Monferrato organizza la 'Camminata di Pasquetta', su percorso misto asfalto/sterrato.

Con partenza alle 11 da piazza Garibaldi la carovana pedonale si dirigerà verso Strada vecchia di Montaldo. Sarà possibile scegliere tra due diversi itinerari, uno più lungo di 8,5 km e uno più breve di 4.5 Km.

Una volta giunti nell'area del parco di Villa Tassara (ora Tenuta Eugenio Costa) sosta gastronomica con focacce e lardo, grigliata mista (braciola, coppa, salsiccia), acqua vino, colomba e moscato. A fare da cornice al banchetto pasquale la musica dei Sugarbeats e la voce della cantante Costanza Mondo, il tutto al costo di 19 euro, con prenotazione al numero 349 1923100 (Angelo), oppure scrivendo all'indirizzo mail prolocospigno2014@gmail.com.

Il percorso più lungo, di oltre 8 km, si snoderà sulle colline che circondano il paese. «Sara possibile prenotarsi per la sosta gastronomica anche senza dover necessariamente partecipare alla camminata - fa sapere Angelo Rubba, presidente della Pro loco spignese - così come si potrà prendere parte alla sola camminata in maniera totalmente gratuita».