Piazza Matteotti: 60mila euro per i lavori di asfaltatura

ACQUI TERME - L'articolo 1 della legge 234 del 30 dicembre 2021 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) prevede l'assegnazione ai Comuni «di contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano». Per i Comuni dai 10.001 ai 20.000 abitanti lo scorso gennaio sono stati assegnati 60mila euro. Un fondo che il Comune di Acqui utilizzerà per finanziare un intervento di manutenzione straordinaria «finalizzata alla riqualificazione dell’area urbana di Piazza Matteotti e delle vie limitrofe che, attualmente, versano in pesanti condizioni di usura e di vetustà». L'appalto per i lavori di asfaltatura se lo è aggiudicato la ditta Alpe Strade, che a sede a Melazzo, «per un importo di 47.921,28 euro oltre IVA e un totale complessivo di 58.463,96 euro».