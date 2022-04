La Giunta regionale in città per parlare di Terme e Peste Suina

ACQUI TERME - La crisi del comparto termale e l’emergenza della Peste Suina Africana, che sta mettendo in allarme diversi settori, dall’allevamento al turismo: questi i due macro argomenti di cui i rappresentanti della Giunta Regionale discuteranno venerdì ad Acqui Terme con i rappresentanti del lavoratori delle Terme e i sindaci del territorio.

«Riprendiamo l'iniziativa di presenziare come Giunta nei territori del nostro Piemonte - afferma l'assessore regionale all’Agricoltura Marco Protopapa - e con piacere ho voluto organizzare questo momento istituzionale in città per poter avviare confronti diretti dell'esecutivo regionale con il territorio».

Nella tarda mattinata, a Palazzo Robellini, è previsto l'incontro con i rappresentanti dei dipendenti del comparto termale e turistico-alberghiero, mentre nel primo pomeriggio al Centro Congressi di viale Antiche Terme l'incontro verterà sul tema della “Psa”, per un confronto con i sindaci del territorio e le varie associazioni coinvolte in questa emergenza.