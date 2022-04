Barosio (Udc): "Giunta Cirio non faccia propaganda ma fatti concreti"

ACQUI TERME - Dopo l'ex sindaco Bernardino Bosio anche Alessio Barosio, candidato dell'Udc alla poltrona di Palazzo Levi, dice la sua sull'incontro in programma domani tra la Giunta regionale, i sindaci del territorio e i lavoratori del comparto termale. «La Giunta Regionale viene ad Acqui? Ottimo se fa sul serio e non propaganda. Non invita tutti i candidati sindaci della città - lamenta Barosio - e questo è un fatto di stile per nulla istituzionale che misura la serietà e il rispetto per la Politica. La Giunta Cirio ha un’opzione: riportare in città i 9 milioni di euro provento della svendita a riparazione del danno prodotto dai soci Regione Piemonte e dalla Giunta Comunale di Acqui. Ci hanno svenduto la Bollente, l’acqua termale, il quartiere Acqui Bagni, il Grand Hotel Nuove Terme e ci hanno prodotto un danno economico di 60 milioni. Servono fatti concreti non propaganda. La crisi economica e sociale di Acqui non l’ha creata la famiglia Pater ma la Giunta Regionale e la Giunta Comunale di Acqui. Raccontare il falso è prendere in giro gli acquesi».