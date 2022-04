Chiedono di entrare per verificare la sanificazione delle abitazioni

CARTOSIO - Nella tarda mattinata di ieri, martedì 5, diverse sono state le segnalazioni pervenute dagli abitanti di Cartosio e Bistagno. I due sindaci, Mario Morena e Roberto Vallegra, hanno lanciato l'avvertimento a mezzo social per mettere in guardia i propri concittadini: due uomini a bordo di un'auto bianca con indosso una divisa non meglio identificata hanno suonato i campanelli di diverse proprietà private con la scusa di dover effettuare un sopralluogo al fine di verificare la corretta sanificazione delle abitazioni. I Carabinieri sono stati prontamente allertati dalle amministrazioni comunali e le videocamere di sorveglianza sottoposte a controllo.

«Prestiamo tutti la massima attenzione e in caso di auto e persone sospette avvisiamo subito i Carabinieri, aiutando soprattutto le persone più anziane a non cadere in questi raggiri», è stato l'invito lanciato dal sindaco Morena. Un invito che a questo punto vale anche per i giorni a venire non solo per i residenti di Bistagno e Cartosio ma anche per quelli dei paesi limitrofi.