Dai Lions 11 purificatori d'aria a tre scuole dell'Acquese

ACQUI TERME - Con i Lions respiri aria pulita: potrebbe essere questo il motto dell'ultima iniziativa a sostegno della comunità locale realizzata dal Lions Club Acqui Terme Host. Questa volta l'attenzione dei filantropi termali si è rivolta alla scuola, in particolare all'Istituto Comprensivo IC1 di Acqui, alla scuola elementare di Monastero Bormida e a quella di Strevi, a cui i "gilet gialli" hanno donato alcuni purificatori d'aria, 11 in tutto: 7 alle classi 1^ e 2^ della 'Saracco' di Acqui e 2 rispettivamente agli istituti di Monastero e Strevi. A consegnare le donazioni il presidente del Lions Club Acqui Terme Host, Danilo Rapetti.

«In questo modo, i nostri giovani beneficeranno costantemente di un'aria pulita e purificata in tutta l'aula dal momento che i filtri sono stati progettati per catturare particelle microscopiche, allergeni e componenti organici volatili (COV). Presto daremo comunicazione di altri services a beneficio dei più piccoli già in corso, mentre altri ne arriveranno prima della fine della scuola», fanno sapere i Lions acquesi.