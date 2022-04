Sportello Spid, in Comune è boom di richieste. "Risposta straordinaria

ACQUI TERME - Dall’apertura dello sportello Spid sono state circa 1200 le richieste avanzate per attivare il Sistema Pubblico d'Identità Digitale (Spid), che permette a tutti i cittadini di accedere ai siti della Pubblica Amministrazione.

"Strumento semplice e moderno"

Come attivare lo Spid? È semplice: ciascun cittadino potrà recarsi allo sportello comunale avendo con sé il proprio cellulare, un indirizzo e-mail, un documento d’identità\riconoscimento in corso di validità (carta d'identità o passaporto o patente di guida) e il codice fiscale. Al servizio si accede su appuntamento, che può essere richiesto in via telefonica al numero 0144.770202 o via e-mail: rao.spid@comune.acquiterme.al. it.

«A fronte di una notevole crescita della domanda d'identità digitale - spiega il sindaco Lorenzo Lucchini - abbiamo messo a disposizione dei cittadini acquesi questo nuovo servizio. L’identità digitale è uno strumento moderno e siamo molto contenti che lo sportello Spid abbia ottenuto una straordinaria risposta da parte della cittadinanza».

Il Comune di Acqui Terme è RAO pubblico (Registration Authority Officer) per l’erogazione di Spid ed è abilitato al rilascio del Sistema Pubblico di Identità Digitale valido a livello nazionale, che permette di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati aderenti. «Uno strumento semplice, ma anche sicuro e protetto, grazie a verifiche di sicurezza fino a tre livelli che permettono di non profilare i dati e garantire la privacy, oltre a essere anche un servizio veloce, con il quale accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione da qualsiasi dispositivo», informa l'amministrazione comunale.