Pd: "Azzolina ad Acqui? Dal Comune poca sensibilità istituzionale"

ACQUI TERME - Una giornata contro l'odio in rete e le aggressioni verbali: "Comunicazione non ostile - Hate speech" è l'evento organizzato dal Comune di Acqui Terme con la collaborazione di Asca, dell’associazione “Parole O_Stili” e l’I.I.S. “Parodi” di Acqui Terme.

La polemica

Sabato 2 al salone ex Kaimano una giornata di confronto per dibattere sul tema della violenza verbale sui social network ma non solo. Nel pomeriggio a partire dalle 18 si terrà un incontro pubblico nel quale sarà presentato il Manifesto della comunicazione non ostile. L'incontro vedrà anche la partecipazione dell’on. Lucia Azzolina, ex ministro dell’Istruzione nel secondo Governo Conte. Una presenza che ha sollevato critiche da parte dei membri del Partito Democratico di Acqui: «Sabato 2, in coda ad una meritoria iniziativa mattutina destinata in particolare agli insegnanti, dedicata alle competenze digitali e alla sensibilizzazione contro la violenza delle parole, il Comune, ovvero l’Amministrazione 5 Stelle/Lucchini, ha organizzato un interessante incontro su “La comunicazione non ostile” (ottimo argomento visto ciò che gira sui social, ad esempio si ricordano le dichiarazioni dei 5 Stelle sul caso di Bibbiano), relatrice l’on. Lucia Azzolina (5 Stelle: e ci mancava) che presenta il suo (dell’onorevole) libro “La vita insegna”: e ci mancava! Naturalmente organizzato dal Comune a poco più di due mesi dalle elezioni comunali, alla faccia della sensibilità istituzionale», scrivono in una nota i 'dem' termali.