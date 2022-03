Demetra, l'associazione che valorizza le eccellenze piemontesi

CAVATORE - Nata nell'estate del 2020, ora l'Associazione Enogastronomica Demetra inaugura i locali della propria sede operativa a Cavatore, in via Matteotti 3. L'associazione ha come scopo «quello di portare alla ribalta ed offrire a tutti gli associati la possibilità di degustare i prodotti della tradizione piemontese, fatta di piatti semplici ma gustosi, che incarnano il sapore di un territorio rigoglioso», spiegano i soci fondatori. Tra le attività in programma, anche «eventi culturali, folkloristici e artistici che animeranno le giornate di sole».

Sabato 2 dalle 16.30 alle 18.30, in occasione dell'inaugurazione, il presidente Antonino Vaccaro presenterà le finalità di 'Demetra', «che ha come obiettivo principale la valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni, in particolar modo di quelle enogastronomiche». Al termine dell’incontro sarà possibile, per i neo associati, degustare la prima cena dell’associazione, rigorosamente frutto della genuina tradizione piemontese.