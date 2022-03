Contagi di nuovo in lieve calo nell'Acquese

ACQUI TERME - Negli ultimi giorni la situazione sembra essersi assestata su una certa stabilità con lieve tendenza al miglioramento. I contagi nei comuni dell'Acquese, infatti, hanno interrotto l'evidente ascesa delle ultime settimane e in diversi territori le positività stanno facendo registrare il segno "meno".

Secondo i dati forniti dall'Unità di crisi, ad Acqui Terme i residenti contagiati sarebbero al momento meno di 280, a Cassine, invece, alla serata di ieri si contavano 37 casi accertati (erano più di 50 meno di dieci giorni fa). Gli altri due paesi dell'Acquese in cui si superano i 20 casi sono Strevi con 26 positivi e Bistagno con 21. A Melazzo e Ponzone al momento si registrano rispettivamente 18 e 16 contagi. In tutti gli altri comuni si resta nel limite dei dieci casi (vedi Visone, Montaldo e Rivalta Bormida) a scendere.

In base ai dati pubblicati dall'Asl, all'ospedale 'Monsignor Galliano' alla giornata di venerdì 25 erano una decina i pazienti ricoverati positivi al Covid nessuno di questi ospite del reparto di terapia intensiva. A Villa Igea erano ricoverate 5 persone in stato di post-degenza.