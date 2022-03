Distretto del Commercio: in arrivo 50mila euro per la fase operativa

ACQUI TERME - Finanziato dalla Regione Piemonte, il progetto 'Distretto del Commercio' sta via via diventando realtà.

Acqui Terme è stata tra le prime 25 città ad aver presentato piani di riqualificazione urbana rispondendo al bando regionale che ha l'obiettivo di ravvivare le attività commerciali di vicinato. Dopo i 20mila euro ottenuti la scorsa estate per la costituzione dell'area commerciale e l'avvio della campagna di comunicazione, a breve l'amministrazione acquese riceverà altri 50mila e 500euro per realizzare gli interventi presentati in fase progettuale.

"Ora il cammino è più concreto"

Nel frattempo, è stato anche ufficializzato il nuovo logo che andrà a identificare il Distretto del Commercio di Acqui Terme. A campeggiare, gli Archi Romani immersi nel verde, che raccontano l’antica storia della città, «un elemento unico, distintivo e simbolico - spiega l’assessore al Commercio, Lorenza Oselin - che caratterizza l’identità della città. La presentazione del logo del Distretto del Commercio rappresenta l’avvio ufficiale del progetto, che ci porterà nei prossimi mesi a compiere tutti i passi necessari per lo sviluppo delle iniziative che abbiamo presentato alla Regione. Ora il cammino diventa più concreto e operativo, il Distretto - conclude la Oselin - sarà uno strumento importante anche per attrarre ulteriori contributi, che saranno indispensabili per sostenere il settore commerciale in questo periodo così complesso. Voglio ringraziare gli Uffici, i collaboratori, le associazioni di categoria e i commercianti che hanno dato il loro impegno e contributo per portare questo risultato in città»