Raduni Eclipse: domenica al Palladium l'evento per gli amanti dei motori

ACQUI TERME - Un raduno per appassionati di motori ma non solo, aperto a qualunque tipo di mezzo. La prima edizione di Raduni Ecplise è andata in scena lo scorso ottobre a Montechiaro d'Acqui, «poi a causa del Covid per la seconda abbiamo dovuto attendere più del previsto», spiega Yari Benazzo, ideatore e organizzatore del raduno.

Anche un simulatore virtuale

Domenica 27 a partire dalle 15 apertura del cancelli nel piazzale del Palladium con ingresso a 5 euro per i proprietari dei mezzi; gli accompagnatori, invece, potranno aiutare l'Anfass di Acqui Terme con un'offerta libera. Lo scopo dell'iniziativa, infatti, è anche nobile, «ovvero sostenere la onlus che aiuta le famiglie di persone affette da disabilità. Al raduno parteciperanno anche alcuni ragazzi e ragazze disabili – aggiunge Benazzo - che verranno direttamente coinvolti nella diverse attività in programma».

Tra malati del tuning e semplici curiosi sarà possibile provare l'ebbrezza dell'alta velocità mettendosi al volante di un'auto da rally, «grazie a un simulatore virtuale. Inoltre i più "competitivi" potranno partecipare a una sorta di una gara sprint 'testa a testa'».

Yari Benazzo ci tiene a specificare: non sarà una manifestazione riservata ai soli mezzi ultra modificati, non solo marmitte iper rumorose, subwoofer assordanti o led psichedelici, «ma sono assolutamente benvenuti anche i mezzi originali e le auto d'epoca. Forse avremo anche qualche auto da rally. Al primo raduno di Montechiaro hanno partecipato quasi 140 mezzi, per un totale di oltre 400 persone. In questa seconda edizione speriamo di fare ancora meglio».

La manifestazione vede il supporto di alcuni sponsor locali, tra cui 'Autogomma Loi', Centro estetico 'La Crisalide', Impresa Edile di Benazzo Roberto, «inoltre un ringraziamento speciale va a Patty e Gigi dell'autoscuola Guglieri, affittuari del piazzale, per la loro disponibilità». Per ulteriori informazione consultare la pagina Facebook di Raduni Eclipse.