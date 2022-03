Nido comunale: dal 1° aprile via alle iscrizioni. Sabato l'open day

ACQUI TERME - Da venerdì 1° aprile sono aperte le iscrizioni per il prossimo anno scolastico all'Asilo Nido Comunale di Acqui Terme. All’atto dell’iscrizione occorre presentare ricevuta di versamento pari a 77 euro (la cauzione verrà scontata sulla prima retta di frequenza) da effettuarsi entro e non oltre 5 giorni dalla data dell’iscrizione con pagoPA. La scadenza è fissata al 30 aprile.

«Il nido è un servizio educativo volto a favorire la crescita dei bambini - comunicano dal Comune - offrendo stimoli e opportunità che consentano la costruzione dell’identità, dell’autonomia e dell’interazione con altri bambini e adulti. Si propone come aiuto efficace alle famiglie, offrendo un’ospitalità sicura e protetta da personale qualificato e di comprovata esperienza, con competenze che si misurano con progetti e programmi educativi sempre nuovi. La struttura vanta un’importante metratura interna, con più aule, salone di accoglienza, cucina, refettorio, bagni ed è anche dotata di due vaste terrazze verandate adiacenti al giardino».

Sabato l'Open Day

Sabato 26 marzo la struttura dell’asilo comunale 'Il Giardino di Peter Pan' resterà a porte aperte per l'Open Day dalle 9 alle 12. «Le educatrici e le operatrici saranno liete di accogliere genitori e bimbi per poi accompagnarli a visitare i locali. Saranno presentati a loro i servizi offerti, le modalità organizzative e i progetti didattico-educativi. In questa occasione si potrà toccare con mano la professionalità del personale qualificato, la validità di progetti educativi consolidati e l’idoneità delle strutture e dell’intero servizio che, essendo di natura pubblica, deve necessariamente rispettare ogni norma di funzionamento per la cura, l’educazione e la sicurezza dei bambini», sottolinea l'amministrazione comunale.

È possibile prenotare una visita chiamando al numero 0144.311.503 da lunedì al venerdì dalle 12.30 alle 13.30.

Per informazioni sul servizio e sulle modalità di iscrizione si può consultare il sito del Comune di Acqui Terme oppure scrivere all'Ufficio Pubblica Istruzione a istruzione@comune.acquiterme. al.it.