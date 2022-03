Lucchini: "Terme, venerdì dal Prefetto incontro con la Regione"

ACQUI TERME - «Voglio esprimere il mio più profondo ringraziamento a tutti i partecipanti, ai rappresentanti politici nazionali e regionali e alle elementari 'Saracco': oggi abbiamo dimostrato alla proprietà delle Terme di Acqui che la nostra comunità è presente ed è vicina ai lavoratori», così il sindaco Lorenzo Lucchini ha espresso la propria soddisfazione e gratitudine per la riuscita manifestazione di solidarietà ai dipendenti delle Terme andata in scena ieri pomeriggio in piazza Italia.

«Voglio ringraziare anche tutti i sindaci del territorio, che hanno risposto con una folta rappresentanza al presidio, perché la crisi del termalismo acquese non colpisce solo la nostra città, ma un intero territorio. C’è una comunità che pretende che venga riaperto il dialogo e vengano presi in considerazioni i bisogni e le esigenze dei lavoratori. Abbiamo chiesto la convocazione di un tavolo con i rappresentanti nazionali e regionali per individuare insieme una proposta politica alla crisi del termalismo acquese e valutare insieme un’azione per superare l’attuale monopolio privato, che sta creando uno stallo economico in città. Nel frattempo, venerdì saremo dal Prefetto Francesco Zito per discutere delle prospettive di sviluppo del sistema termale insieme alla Regione Piemonte», dichiara il sindaco Lucchini.