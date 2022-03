Ancora una volta non sono di certo mancate le emozioni. Riviviamo la domenica di calcio provinciale passando in rassegna le varie categorie attraverso il consueto riepilogo.

In serie D, con il campionato fermo per lasciare spazio al torneo di Viareggio, il Casale spreca un'occasione importante. Nel recupero casalingo contro il Sestri Levante, infatti, la compagine allenata da Marco Sesia non va oltre il pari a reti bianche, rinviando ancora una volta l'appuntamento con il definitivo salto di qualità.

In Eccellenza il derby è dell'Acqui, capace di imporsi 4-1 a Castellazzo con Bollino, Campazzo e Viscomi che iscrivono il proprio nome sul tabellino dei marcatori dopo l'autorete iniziale di Benabid. Per Riccardo Molina è un debutto amaro sulla panchina biancoverde, anche se il passivo forse è troppo pesante e poi non bisogna dimenticare l'errore di Rosset dal dischetto sul parziale di 0-0.

Promozione: nel posticipo delle 17.30, la Luese Cristo pareggia 1-1 contro Bacigalupo al termine di una gara complicata specialmente nel primo tempo. Segnano prima i torinesi, poi nella ripresa la squadra di Adamo reagisce alla grande: Cabella sbaglia un rigore, ma ci pensa Neirotti a rimettere le cose a posto. Solo 'segno x' per la Valenzana Mado, che al 'Comunale' divide la posta contro la Santostefanese, mentre prosegue la crisi dell'Asca, battuta a Trofarello. La Gaviese cade sotto i colpi della Pro Villafranca, successo convincente per la PastorStay, così come continua ad avanzare la Novese, che realizza la grande impresa a Chieri contro il San Giacomo. Nessun gol e poche emozioni in Arquatese-Ovadese.

Per quanto riguarda la Prima Categoria, il Felizzano regola 3-1 la Spinettese e va in fuga, perché lo Spartak San Damiano non riesce a battere il Calliano e ora è staccato di 8 lunghezze. Bella l'affermazione della Fulvius, 3-0 a Capriata, punti pesanti per il Cassano, che sbriga la pratica Costigliole. Gol e spettacolo nel 2-2 tra Monferrato e Canelli.

In Seconda Categoria la Frugarolese si prende il derby e allunga sull'Atletico Acqui, superato da un Sale che risorge proprio nell'occasione più importante. Pirotecnica vittoria del Predosa a Serravalle, Villaromagnano batte Castelnovese 1-0 nella sfida tutta tortonese.

Terza Categoria, infine, caratterizzata dalla 'manita' di Fortuna Melior, che travolge l'Aurora. Bene il Garbagna, 5-2 contro Merella Beach, bene anche Valmadonna San Michele, 2-0 sul terreno dello Stazzano.