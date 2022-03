Milano - Sanremo, sulle strade dei Campionissimi

NOVI LIGURE - Entusiasmo e folla lungo le strade, eventi per rendere ancora più affascinante il passaggio della Milano - Sanremo numero 113 in provincia.

Gruppo compatto, sicuramente saranno Turchino, i tre 'Capi' e Cipressa e Poggio a stabilire le gerarchi. Ma il ritorno al percorso tradizionale è già una vittoria per le migliaia di appassionati, che non hanno perso l'occasione per andare a seguire i beniamini e fare il tifo.

A Novi tre eventi nell'attesa, la consegna della maglia dei campionati italiani 1921 di Costante Girardengo, dalle mani della nipote Costanza, la storia della Pietro Fossati e un omaggio all'Ucraina grazie a Massimo Subbrero e Overall Tre Colli, che ha anche allestito uno spazio davanti a Bodrato.

A Ovada, già alle 10, commozione di tutti, e di Faustino Coppi in particolare, per l'inaugurazione della fontanella dove il Campionissimo e i suoi gregari riempivano le borracce prima di affrontare il Turchino. Lo spettacolo di una terra di straordinari ciclisti è entrato in tutte le case, con la diretta di Eurosport e, dalle 14, anche su RaiDue, con immagini del primo tratto.