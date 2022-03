Ad Acqui più di 300 positivi, 50 a Cassine

ACQUI TERME - Sono soprattutto Acqui e Cassine i due comuni del territorio in cui la curva dei contagi sta facendo registrare il picco più sensibile. Nella città termale sono saliti a oltre 300 i casi accertati, una cinquantina, invece, le positività in quel di Cassine. Situazione pressoché stabile negli altri comuni più popolosi dell'Acquese: 20 i positivi a Melazzo, 19 a Bistagno, Rivalta Bormida, 17 a Strevi. Lieve incremento a Ponzone (15 casi), Terzo (15) e Visone (13).

I Comuni "Covid free" restano Malvicino e Merana.

Per quanto riguarda le strutture ospedaliere, in base ai dati pubblicati questa mattina dall'Asl all'ospedale 'Galliano' sono al momento ricoverati due pazienti (altri due erano in attesa dei risultati del test). A Villa Igea nove persone sono 'post degenti'