Terme, Lucchini chiama a raccolta i sindaci dell'Acquese

ACQUI TERME - Il sindaco Lorenzo Lucchini lancia un appello a tutta la comunità acquese in vista dell'assemblea pubblica indetta dalle sigle sindacali per lunedì 21 (a partire dalle 15.30). «Ho chiesto a tutti i sindaci dell'Acquese di partecipare, e in molti hanno già risposto positivamente. Abbiamo chiesto che sia convocato al più presto un tavolo con i rappresentanti della Regione Piemonte e gli esponenti politici nazionali per stabilire insieme un percorso politico che permetta di rispondere alla crisi del termalismo acquese». Lucchini si rivolge poi direttamente ai cittadini: «Chiedo agli acquesi di essere presenti per mostrare la nostra solidarietà e la nostra vicinanza a tutti i lavoratori. Mostriamo che c’è una comunità coesa e compatta, che punta i piedi e dice con fermezza 'no' alla mancanza di dialogo di questa proprietà. Mostriamo che c'è una città che non è disposta alle azioni unilaterali di un'azienda che dimostra di non amare il nostro territorio. Vi aspetto numerosi, mostriamo che Acqui c'è».