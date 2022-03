Corso Bagni: quando i giochi nuovi (per tutti)?

ACQUI TERME - Sembra ispirato da un’imperscrutabile senso di giustizia però al ribasso. Da tempo l’area giochi di Corso Bagni è interdetta per motivi di vetustà e possibile pericolosità. Una rete arancione (piazzata in modo discutibile) impedisce l’accesso. Qualche metro più in là, mesi fa, l’amministrazione comunale aveva inaugurato alcune giostrine per i disabili, gesto certamente di grande sensibilità civica atteso che in città non ce n’erano delle altre. Da qualche settimana però la rete arancione ha avvolto anche loro impedendone l’uso. La primavera è alle porte, le elezioni amministrative un po’ più in là: sarebbe davvero bello se i bambini della zona, disabili e non, potessero tornare a giocare.