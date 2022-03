Vaccini, la situazione a oggi in Piemonte

ALESSANDRIA - Sono 2.456 le persone comunicate all’Unità di Crisi della Regione Piemonte che oggi hanno ricevuto il vaccino contro il Covid. A 123 è stata somministrata la prima dose, a 705 la seconda, a 1.401 la terza.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 9.715.474 dosi, di cui 3.316.842 come seconde e 2.785.688 come terze. Inoltre, nei primi 14 giorni sono state somministrate 1.425 dosi di Novavax. Somministrate in totale 12.097 quarte dosi agli immunodepressi (224 oggi).

Tamponi gratuiti

La Regione ricorda anche che da domani, lunedì 14 marzo, i tamponi gratuiti per l’uscita dall’isolamento e dalla quarantena e per il tracciamento dei contatti di ambito scolastico si potranno effettuare presso gli hotspot delle aziende sanitarie locali ad accesso diretto (l’elenco e gli orari sono pubblicati sul sito della Regione) oppure tramite la prenotazione dell’Asl.

Resta sempre valida la possibilità, sia nel caso degli isolamenti che delle quarantene di ambito scolastico ed extrascolastico, di effettuare il tampone gratuito presso il proprio medico di famiglia o pediatra.

In farmacia e presso le strutture private autorizzate continuerà la possibilità di eseguire i tamponi, che in questo caso saranno a pagamento.