ACQUI - L'Acqui non sa più vincere. Contro Cbs ennesimo pareggio,, senza gol, che conferma la fatica a finalizzare degli uomini di Merlo. La classifica si allunga: Chisola, che vince, guarda tutti dall'alto, ma alle spalle si fa sotto il Rivoli, due soli punti sotto, insieme al Cuneo.

I termali sono al sesto posto, , -5 dalla vetta, e devono ancora riposare.

Non basta, contro i torinesi, la supremazia e la collezione di tiri dalla bandierina, perché manca il colpo del ko, che non arriva né da Guazzo, né da Lewandowski, né dagli esterni

Primo quarto d'ora con i termali che salgono a sinistra, con Cirio e Carrese, e a destra, con Nani e Viscomi, e, anche, sull'asse Lewandowski - Guazzo, pressione alta, ma nessuna conclusione degna di nota e una punizione dello specialista è alta. Mentre al 7', su una ripartenza del Cbs, Barbera colpisce la traversa. Giocano molto di più i padroni di casa, che nel finale conquistano quattro angoli in pochi minuti, ma non sfruttati a dovere.

Cambio forzato a inizio ripresa, Camussi per Morabito alle prese con un problema muscolare, e poi spazio anche a Campazzo per Massaro. Merlo inserisce anche Colletti. i termali provano a sfruttare le fasce, ma senza esito, e neppure si avvicinano al vantaggio.

Sugli spalti, a seguire la gara, Riccardo Molina, nuovo tecnico del Castellazzo: a osservare a prendere appunti, nella giornata di sosta dei biancoverdi, che domenica prossima ospiteranno proprio l'Acqui, in palio punti per la difficilissima rincorsa ai playout dei padroni di casa, ma altrettanto complicata per la promozione degli acquesi.

ACQUI - CBS 0-0

Acqui: Cipollina Nani Cirio, Manno, Morabito (1'st Camussi), Carrese, Viscomi (32'st Coletti), Genocchio (33'st Mazzarello), Guazzo, Lewandowski, Massaro (13'st Campazzo). All.: Merlo

