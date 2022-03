Gli alunni della 'Moiso' a scuola di ‘vita da Templari’

ACQUI TERME - La Scuola d’arme Aleramica di Marcello De Chirico coinvolge la scuola ‘Moiso’ in un progetto divulgativo dedicato alla vita medievale. Il 31 marzo gli alunni faranno una full immersion nella storia dell’Acquese: «Dove era insediato un Nucleo di Cavalieri Templari – spiega De Chirico – I bimbi del Moiso diventeranno esploratori e attraverso un percorso di living history, scopriranno le storie, gli usi e i costumi dei Cavalieri Templari acquesi. Chi erano questi uomini? Perché combattevano? Come si preparavano ad una battaglia?».

Gli alunni vedranno da vicino riproduzioni di armi ed armature dell’epoca, reciteranno la preghiera del Templare e, grazie alla collaborazione della cucina scolastica, mangeranno la zuppa del Crociato e altri piatti medievali. «Lo scopo è quello di far riflettere i piccoli sui valori della non violenza e della pace, proprio in questo difficile periodo segnato dalla guerra», conclude De Chirico.