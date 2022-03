Turismo oltre le Terme: stasera il convegno dell'ex sindaco Bosio

ACQUI TERME - Stasera, giovedì 10, alle 20.30 presso la Sala San Guido di piazza Duomo si terrà la conferenza ‘Turismo oltre le Terme’.

«La comunità sta scegliendo di scrivere il futuro con le proprie mani, senza aspettare l’aiuto dal cielo e senza lasciare che sia governato dall’inerzia del destino – spiega l’organizzatore Bernardino Bosio - Tante persone diverse: per età, per professione, per modi di pensare e di vivere, uniti dall’attaccamento alla propria terra, dalla consapevolezza del valore di ciò che li circonda e dalla volontà di agire per trasformare il potenziale in reale si trova qui per fare ciò che nel tempo ci è sembrato impossibile. Vogliamo creare una struttura operativa che promuova l’Impresa, che ricerchi fondi, che sostenga le iniziative, che interagisca con gli investitori, che promuova, con professionalità e competenza, le Valli Bormida ed Erro in unione con Alessandria nel mondo, che chiamerò per brevità: ‘Le valli dei sensi’».

L’idea è un parco culturale a cielo aperto che valorizzi la storia, il patrimonio e le eccellenze di una vasta area di territorio attraverso un brand ed il coinvolgimento di istituzioni, privati, terzo settore e scuole. «E’ mia convinzione che trasformeremo il territorio che da Alessandria arriva a Savona, prosegue nel Cuneese e ad Astigiano, in un’oasi di benessere con opportunità che già oggi turisti stanziali Olandesi, Danesi, Svizzeri e Norvegesi stanno sempre più prediligendo – continua Bosio - i nostri territori hanno molto altro che completerà una buona offerta ricettiva e gastronomica».