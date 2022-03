Il Comune di Bistagno dice 'no' al lancio del mozzicone

BISTAGNO - L'amministrazione comunale di Bistagno ha aderito ad un'iniziativa di sensibilizzazione contro "il lancio del mozzicone". «Chiunque, se lo ritiene opportuno può fumare, ma tutti hanno il dovere di non gettare la cicca per terra – spiega il sindaco Roberto Vallegra - Abbiamo acquistato 5 contenitori specifici per i mozziconi. Li installeremo nei punti strategici del paese. Vi prego di utilizzarli».

La casa comunale ha anche pensato ad una soluzione ‘da asporto’: «Abbiamo acquistato allo scopo promozionale 50 piccoli contenitori tascabili per le cicche – continua - Sono a disposizione presso gli uffici comunali. Un fumatore può venirlo a ritirare gratuitamente (fino ad esaurimento scorte). Il consiglio, per chi ne rimarrà sprovvisto è quello di acquistarli (costano pochi euro)». Un pensiero anche ai padroncini distratti: «Sono in arrivo anche i contenitori per le deiezioni dei cani ordinati parecchio tempo fa (purtroppo la merce arriva con grandi ritardi)».