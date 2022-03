I coriandoli della discordia: un cartello "ammonisce" il Municipio

VISONE - La scorsa settimana il Carnevale di Visone ha allietato i bimbi del circondario quando in giro per l’Acquese c’era davvero poco da fare. Annullate le manifestazioni più grandi, quelle di Acqui Terme e Bistagno, i piccoli del circondario hanno felicemente preso parte alla festa organizzata dal Comune di Visone. Ieri, in via Fontana, luogo della festa, è apparso un cartello che richiamava all’ordine il Municipio e gli organizzatori della Pro loco sulla mancata rimozione delle tracce festaiole.

«È vero, sono passati 8 giorni dalla festa di Carnevale e sulla strada c'è ancora qualche coriandolo, li ho visti anch'io e mi impegnerò d'ora in poi a fare in modo che dopo ogni festa di Carnevale le strade del paese siano tirate a lucido e disinfettate perché, si sa, i bambini sono assai pericolosi e sporchi – ha commentato il sindaco Manuela Delorenzi - Ma coloro che scrivono cartelli accusatori di protesta (peraltro anche questo da alcuni può essere considerato un modo di imbrattare) invece che sollevare il telefono e comunicare un disagio sono e restano pusillanimi incapaci di confrontarsi civilmente e non andrebbero presi in considerazione».