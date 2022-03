Pulizie straordinarie lungo le scarpate comunali

STREVI - Weekend di pulizie straordinarie per i volontari della Protezione Civile di Strevi. Sabato e domenica scorsi, coadiuvanti da alcuni cittadini volenterosi, hanno provveduto a raccogliere i numerosi rifiuti lanciati dalle auto in corsa nelle scarpate delle strade del circondario.

Armati di guanti e sacchi, coordinati da Luigi Businaro, gli strevesi hanno riempito il cassone di un camion con materiale di ogni risma. Il fenomeno dell’abbandono dell’indifferenziato purtroppo è comune a molti paesi dell’Acquese; la pratica oltre che a deturpare il paesaggio, contribuisce a far lievitare il costo generale dello smaltimento che, inevitabilmente, si ripercuote sulle tariffe. Chi lancia un sacchetto in una scarpata nella speranza di risparmiare sul ‘conferimento in più’ è condannato alla beffa: quanto lanciato dal finestrino, gli rientra dalla porta di casa come costo fisso in bolletta.