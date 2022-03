Green Food Week: a scuola solo cibo amico del Pianeta

ACQUI TERME - Mangiando cibo sostenibile aiutiamo noi stessi e il pianeta: è il messaggio che muove l'iniziativa 'Green Food Week', organizzata da Dussmann Service, in collaborazione con Food Insider, che da lunedì 7 a venerdì 11 avrà luogo in diverse località italiane tra cui anche Acqui Terme.

Nelle mense degli istituti scolastici in cui Dussmann offre il proprio servizio verranno serviti pasti a basso impatto ambientale. «Lo scopo è quello di consumare cibo sostenibile - comunicano dall'azienda - per renderci più consapevoli e responsabili del peso che l’alimentazione ha sul pianeta».

Durante la settimana del pasto sostenibile verranno proposti da Dussmann Service, all’interno dei menù scolastici, variazioni di pietanze al fine di ridurre la Carbon Footprint (lettaralmente impronta di carbonio), ovvero il parametro che permette di determinare gli impatti ambientali che influiscono sul Climate Change, legata al cibo consumato in quei giorni.

Primi Piatti a base di cereali con sugo di verdura, seconde portate ricche di legumi del territorio e biologici, accompagnati da verdura fresca di stagione, locale e biologica, si susseguiranno durante la settimana.

Il 10 marzo, poi, la proposta sarà la medesima per tutti i comuni e saranno serviti per l’occasione: cruditè di verdure di stagione, primo piatto di pasta con ragù di verdure, polpettone con legumi in umido e frutta di stagione.