Acqui per l'Ucraina: partito il secondo furgone carico di beni

ACQUI TERME - Questa sera è partito dal centro raccolta di via Monteverde direzione Alessandria il secondo furgone carico dei materiali e beni di prima necessità donati dai cittadini acquesi alla popolazione ucraina. Cibo a lunga conservazione, indumenti, farmaci, torce, materassini e giocattoli per i più piccoli, sono solo una parte della quantità di materiale raccolto dai volontari e che in serata è stato consegnato al centro di raccolta di Alessandria, da dove partirà alla volta del confine ucraino.

Guarda le foto in basso