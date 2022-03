Acqui più "verde": piantate 700 piante in varie zone della città

ACQUI TERME - Sono 700 in tutto le piante messe a dimora in diverse aree della città di Acqui Terme, tra il Centro Sportivo Mombarone, la pista ciclabile “Terme e Natura” e piazza Caduti Grande Torino: 200 pioppi bianchi, 50 querce farnia, 200 salici bianchi, 50 tigli selvatici e 200 ginestre dei carbonai.

Le giovani piante sono state recuperate dal vivaio regionale ‘Fenale’ di Albano Vercellese. L’intervento punta a contribuire al miglioramento delle condizioni ambientali del territorio. Ogni albero assorbe intorno ai 15 kg di CO2, produce ossigeno per 2,5 esseri umani, abbassa le temperature di 1-2 gradi e previene il consumo del suolo.

«L’iniziativa vuole dare non solo un contributo importante nella lotta ai cambiamenti climatici e allo smog, ma vuole anche rendere gli spazi più vivibili e sostenibili – spiega l’assessore all’Ambiente, Gianni Rolando –. Sono molto soddisfatto del lavoro svolto e voglio ringraziare l’Ufficio Tecnico e gli operai comunali. Credo sia fondamentale continuare a investire in interventi di forestazione urbana, per garantire radici più profonde alla nostra comunità e un futuro più sostenibile al nostro territorio. Migliorare l’ambiente in cui viviamo e la qualità dell’aria che respiriamo assume sempre maggiore significato in questo periodo storico. Dobbiamo continuare a valorizzare la nostra città con iniziative volte a renderla un posto migliore per ciascuno di noi».