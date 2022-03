Mobilitazione in città e nei paesi: già partito un camion Need You

ACQUI TERME - L’Acquese, di fronte al conflitto in Ucraina, si dimostra ancora una volta sensibile a chi è in difficoltà. In molti paesi le amministrazioni comunali sono diventati punto di riferimento per la raccolta di materiale di primo soccorso e farmaci, abiti, materiale per l’igiene e cibo per bambini piccini, ragazzi ed adulti.

Così nei paesi e in città

A Bistagno il giorno di raccolta è fissato per sabato 5, dalle 9.30 alle 12, nella sede della Protezione civile. A Spigno Monferrato a fare da punto di riferimento è la Farmacia Sant’ Ambrogio che raccoglierà medicinali e materiali di primo soccorso.

Ad Acqui Terme i titolari del negozio di frutta e verdura "Frutteria del corso" in corso Bagni 70 hanno attivato una raccolta fondi "volta ad acquistare presso un grossista - in modo tale da avere prezzi di acquisto più vantaggiosi - beni di prima necessità da inviare in Ucraina tramite il punto di raccolta stabilito dal sindaco Lucchini", scrive sul proprio profilo Facebook Salvatore Magra, titolare dell'esercizio commerciale. Chi intende dare il proprio contributo "a offerta libera" può recarsi nel punto di vendita. Il luogo di raccolta a cui fa riferimento il Comune di Acqui è in via Monteverde 52 (lo spazio è stato messo a disposizione da Francesco Ivaldi); qui la Protezione civile gestirà lo stoccaggio del diverso materiale fornito.

L’associazione Needyou, da sempre punto di riferimento per la beneficenza locale con progetti munifici sparsi in tutto il mondo, già stamani ha inviato in Polonia e poi in Ucraina il primo camion di scatoloni.

Il messaggio è unanime: «non si raccolgono soldi», allertano i soggetti interessati mettendo in guardia sull’azione di eventuali mestatori già all’opera per truffare chi è mosso da spirito di solidarietà.

L’unico ente abilitato alla raccolta fondi è la Caritas diocesana. «Le offerte potranno essere raccolte dal parroco o versate sull’iban IT77A0608547940000000023373 – spiegano – Siamo generosi verso i nostri fratelli».