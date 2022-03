L'allarme della Croce Bianca: "Non stiamo chiedendo contributi"

ACQUI TERME - La Croce Bianca mette in guardia gli Acquesi. A quanto pare, infatti, nelle ultime ore in città avrebbero fatto la loro comparsa sedicenti membri dell'organizzazione di pubblica assistenza in cerca di offerte in denaro.

"Siamo stati avvisati del fatto che per Acqui ci sono persone non in divisa che chiedono contributi a nome della Croce Bianca.

Non siamo noi! I nostri militi indossano sempre la divisa e sono riconoscibili! Per ogni dubbio o informazione non esitate a contattarci!", si legge nella nota pubblicata sulla pagina Facebook della Croce Bianca di Acqui.